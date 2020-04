Sweden Rock ställs in

Sweden Rock Festival 2020 ställer in. Det meddelar festivalen på sin hemsida: "Beslutet att ställa in har därför inte tagits lättvindigt, utan in i det sista har vi lagt mycket tid och energi på utforska alternativa lösningar. Vi riktar nu om arbetet oc

Taggar: sweden, festival, meddelar